جمهور الاتحاد السعودي بطل مسلسل «بيت من ورق»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

لم يخطر ببال متابعي الموسم الثالث للمسلسل الإسباني الشهير «لاكاسا دي بابا» (بيت من ورق)، والذي يعرض على شبكة «نتفليكس» الرقمية، أن يشاهدوا لمحة بسيطة من الدوري السعودي لكرة القدم، فقد قام منتجو المسلسل بإضافة اللقطة الشهيرة لجمهور الاتحاد السعودي خلال مباراته مع الشباب في دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2018، والتي ظهر فيها بعض لاعبي الاتحاد يتوسطهم المدير الفني التشيلي خوزيه سييرا مرتدين أقنعة أبطال المسلسل.

وجاءت تفاصيل هذه اللقطة المتداولة على نطاق واسع بظهور رئيس العصابة والملقب بالبروفيسور، وهو يشير إلى تلفاز يظهر فيه جمهور الاتحاد السعودي.

والجدير بالذكر، أن المسلسل الذي لاقى شهرة واسعة في العالم العربي، يتحدث عن رجل غامض يلقب بـ (البروفيسور) الذي يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة في التاريخ عبر تجنيد 8 أشخاص يحملون أسماء مدن عالمية.