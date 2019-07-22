انطلاقة قوية لخليجية «كواترو» للأكاديميات

المصدر: عجمان ـ البيان الرياضي

انطلقت مساء أول من أمس منافسات النسخة الرابعة لبطولة كواترو للأكاديميات الخليجية لكرة القدم التي تستضيفها الدولة في إمارة عجمان سنوياً وتقام منافساتها على استاد حميد بن عبدالعزيز النعيمي بمركز كواترو الرياضي بمشاركة 6 فرق من الدول الخليجية الشقيقة بين 20 و25 يوليو الجاري.

وبدأت المنافسات بلقاء أكاديمية الفتى الذهبي من السعودية وأكاديمية أوليه من البحرين لحساب المجموعة الأولى وحسم التعادل نتيجة المباراة 2-2، وفي اللقاء الثاني ولحساب المجموعة الثانية نجح فريق أكاديمية كواترو مستضيف البطولة من حصد النقاط الثلاث بفوزه على أكاديمية نجوم 2030 من السعودية.

وتتواصل المباريات اليوم حيث تقام مباراتان، يلتقي في الأولى عند السادسة مساء فريقا أكاديمية سمارات والفتى الذهبي لحساب المجموعة الأولى، تليها في السابعة والنصف مساء مباراة أكاديمية سبورتي ونجوم 2030 لحساب المجموعة الثانية.