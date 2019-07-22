التونسي بن فرج ينضم للهلال السوداني

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

توشح التونسي شهاب الدين بن فرج بشعار الهلال السوداني عقب اجتيازه الكشف الطبي لمدة عام، وينتظر الهلال قبول نظام الانتقالات الدولية لبيانات اللاعب، حتى يتم إرفاق اسمه في الكشف الأفريقي لنادي الهلال بناء على رغبة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي.

وكان المدافع شهاب بن فرج قد وصل الخرطوم رفقة وكيل أعماله ونجح اللاعب في اجتياز الكشف الطبي، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب مباشرة إلى تدريبات الهلال المستمرة هذه الأيام، استعداداً للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية للأندية أبطال الدوري.

من جانب آخر، عطلت العطلة الأسبوعية في السنغال، انتقال اللاعب الغاني مايكل الذي خاض تجربة احترافية مع أحد الأندية السنغالية، كما سبق وارتدي شعار بعض الفرق الغانية، وتقرر أن يقوم نادي المريخ مواصلة تطابق بيانات اللاعب عبر نظام الانتقالات الدولية.