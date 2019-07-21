منتخبات الغولف تختتم معسكرها في إيرلندا بنجاح

المصدر: دبي- فائز بجبوج

عادت منتخبات الغولف، فجر أمس، من معسكرها الخارجي في إيرلندا، والذي أقيم منذ الـ 10 من يوليو الجاري، في مدينة دبلن، وشهد مشاركة 35 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، ويأتي استكمالاً لمراحل إعداد المنتخبات للاستحقاقات الخارجية المقبلة والموسم المقبل.

وترأس بعثة المنتخبات، خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية، وضمت البعثة أيضاً المدربين، التونسي سمير الولاني، والبريطانية، إبريل فامي، وخضع لاعبو المنتخبات خلال المعسكر الإيرلندي لحصص تدريبية مكثفة، امتدت بمعدل خمس ساعات يومياً.