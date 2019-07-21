بعثة منتخب الإمارات للتايكواندو تغادر إلى الأردن

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

غادرت أمس، بعثة منتخب الإمارات الوطني للتايكواندو، متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين، التي تنطلق منافساتها غداً، وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بمشاركة غالبية دول القارة الآسيوية.

وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، اكتمال كافة التحضيرات، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للاعبين واللاعبات وأجهزتهم الفنية، تمهيداً للمشاركة في هذه المنافسات، وبما يمهد الطريق لنتائج تكون امتداداً لسلسلة النجاحات السابقة التي حققها لاعبو الدولة في مختلف المحافل الرياضية، متمنياً أن يكون الجميع على مستوى التحدي والطموح.

من جانبه، أعرب زايد السويدي نائب رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، رئيس البعثة، عن أمله في تحقيق نتائج متقدمة، ورفع علم الدولة في منصة التتويج.