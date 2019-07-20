بايرن والريال في ذكرى الهبوط على القمر

المصدر: مدريد - د ب أ

سافر الفريق الأول لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمس إلى مدينة هيوستن الأمريكية استعداداً لملاقاة نظيره ريال مدريد الإسباني غداً ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الودية الدولية، في يوم تاريخي بالولايات المتحدة، حيث تحل في ذلك اليوم الذكرى الـ50 لهبوط أول إنسان على سطح القمر.

وسيواجه الفريق الألماني ظروف طقس قاسية في هيوستن، حيث تتجاوز درجات الحرارة هناك 30 درجة مئوية، وعن هذا تحدث قائد الفريق، الحارس مانويل نوير قائلاً: «لقد لعبنا في الصين وفي المونديال بالبرازيل أيضاً، علينا أن نواجه جميع الظروف».

وبعد أن سقط أمام أرسنال الإنجليزي أول من أمس في أولى مبارياته الودية خلال جولته في الولايات المتحدة الأمريكية، يريد بايرن ميونخ التعويض أمام الريال.

وتزور بعثة بايرن ميونخ خلال إقامتها في هيوستن مقر الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا».