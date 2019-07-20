فولاند ينتقد هوس الجماهير بمواقع التواصل الاجتماعي

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Eintracht Frankfurt - BayArena, Leverkusen, Germany - April 14, 2018 Bayer Leverkusen's Kevin Volland celebrates scoring their second goal REUTERS/Wolfgang Rattay DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER GAME. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050

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كيفن فولاند في إحدى المباريات | أرشيفية

انتقد لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني، كيفن فولاند، طريقة فهم الجماهير في الوقت الحالي لكرة القدم والتي تتمحور، حسبما قال، حول وجود وجهين فقط (الأبيض والأسود) وذلك تبعاً لما تؤول إليه نتائج المباريات.

وأعرب فولاند، عن استيائه من هوس بعض الجماهير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف قائلاً: «الكثير من الشباب يرغبون في رؤية لعبات عبر انستغرام، هذا لا علاقة له بكرة القدم».

واختتم قائلاً: «كل هذا سيصبح أكثر تطرفاً وخطورة»، في إشارة إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.ليفركوزن - د ب أ

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