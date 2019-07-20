فولاند ينتقد هوس الجماهير بمواقع التواصل الاجتماعي

كيفن فولاند في إحدى المباريات | أرشيفية

انتقد لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني، كيفن فولاند، طريقة فهم الجماهير في الوقت الحالي لكرة القدم والتي تتمحور، حسبما قال، حول وجود وجهين فقط (الأبيض والأسود) وذلك تبعاً لما تؤول إليه نتائج المباريات.

وأعرب فولاند، عن استيائه من هوس بعض الجماهير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف قائلاً: «الكثير من الشباب يرغبون في رؤية لعبات عبر انستغرام، هذا لا علاقة له بكرة القدم».

واختتم قائلاً: «كل هذا سيصبح أكثر تطرفاً وخطورة»، في إشارة إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.ليفركوزن - د ب أ