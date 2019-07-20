غريزمان.. الصفقة الثمينة

المصدر: إعداد – زياد فؤاد ــ غرافيك: حسام الحوراني

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تعتبر صفقة انتقال المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة الإسباني، صفقة ثمينة للنادي الكتالني، بعدما كسر برشلونة عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو فقط.

120

أتلتيكو مدريد سيرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مسألة تعاقد برشلونة مع غريزمان بدفع قيمة البند الجزائي لفسخ عقده البالغة 120 مليون يورو، والتي اعتبرها نادي العاصمة غير كافية.

200

أصدر أتلتيكو بياناً صحفياً قال فيه: «من الواضح أن الاتفاق المبرم بين اللاعب ونادي برشلونة قد أبرم قبل أن يتم تخفيض الشرط الجزائي من 200 إلى 120 مليون يورو» في الأول من يوليو الحالي.

133

منذ انضمامه لأتلتيكو مدريد 2014 سجل غريزمان 133 هدفاً في 257 مباراة شارك فيها اللاعب الفرنسي، بمعدل تهديف 0.52 هدف لكل مباراة.

125

قيمة الشرط الجزائي بين غريزمان وأتلتيكو مدريد أقل بسبعة ملايين من القيمة السوقية للاعب، التي تبلغ 127 مليون يورو، وهو عكس المتوقع في التعاقدات التي تزيد فيها القيمة الفعلية للتعاقد عن القيمة السوقية.

أرقام من موسم 2018-2019

عدد الدقائق

3204

الأهداف

15

المعدل

0.04 هدف لكل دقيقة

معدل التسديد

3.1

دقة التمرير

78.3

القدرة على المراوغة

1.1

تمريرات حاسمة

9

تمريرات مفتاحية

2

الهروب من الدفاع

1.5

نمو القيمة السوقية

2009

1 مليون يورو

2012

12 مليون يورو

2014

24 مليون يورو

2018

98 مليون يورو

2018

140 مليون يورو

2019

120 مليون يورو