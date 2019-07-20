جوائز فلاشينغ ميدوز الأعلى في تاريخ «الغراند سلام»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلن منظمو بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة لكرة المضرب المقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز، عن رفع قيمة الجوائز المالية إلى 57 مليون دولار (50,8 مليون يورو)، لتصبح الأعلى في تاريخ البطولات الأربع الكبرى «الغراند سلام».

وقال باتريك غالبرايث رئيس مجلس إدارة رابعة البطولات الكبرى «تفتخر بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة بتقديمها إلى أفضل لاعبي كرة المضرب أعلى جوائز مالية في رياضتنا»، مشيراً إلى تقديم البطولة الأمريكية مساهمة بقيمة مليون دولار إلى دورات اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات بالتساوي، وذلك من أجل المساعدة في تمويل صندوق التقاعد.

وبحسب الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب سيحصل كل من الفائز بلقب الفردي عند الرجال والسيدات على 3,85 ملايين دولار (3,43 ملايين يورو)، فيما سيحصل كل من الفائز بلقب الزوجي عند الرجال والسيدات على شيك بقيمة 740 ألف دولار (660 ألف يورو). وارتفعت الجوائز للعام الحالي بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.