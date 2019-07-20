انطلاق معسكر إعداد الترجي التونسي في المنستير بعد غدٍ

المصدر: تونس - صالح قادري

ينطلق بعد غدٍ معسكر إعداد الترجي التونسي بمدينة المنستير، وذلك بعد خوضه اليوم مباراة ودية أولى ستجمعه بمستقبل سكرة بتونس الذي ينشط في الدرجة الثالثة، كما يخوض الترجي مباراة ودية ثانية ستجمعه بفريق «سان بيدرو» العاجي المتواجد بتونس ويدربه التونسي طارق الجاني بمساعدة مواطنيه خميس العبيدي وهيثم عبيد.

من جانب آخر سيعزز المدرب التونسي غازي الغرايري ابن مدينة صفاقس واللاعب الأسبق بالنادي الصفاقسي فريقه الجديد الحمرية الإماراتي بلاعبين من النادي الصفاقسي هما أحمد عمار وسامح بوحاجب.

بينما على الطرف الآخر غادر الحارس أيمن البلبولي النادي الأفريقي بعد أن تم فسخ عقده بالتراضي، وتنازل البلبولي عن كامل مستحقاته للموسم الماضي والتي تقدر بنحو 300 ألف دينار تونسي للانتقال إلى العدالة السعودي، الذي يشرف عليه المدرب التونسي إسكندر القصري.