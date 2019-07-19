بارتي.. لاعبة الكريكيت المصنفة الأولى في التنس

المصدر: إعداد - زياد فؤاد ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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اعتلت الأسترالية الشابة آشلي بارتي صدارة التصنيف العالمي لسيدات التنس في عمر 23 عاماً، معلنة عن ميلاد نجمة جديدة في سماء الكرة الصفراء، قد تسيطر على الألقاب العالمية في السنوات القليلة المقبلة.

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بارتي هي الأسترالية الثانية في تاريخ لعبة كرة التنس التي تعتلي صدارة التصنيف العالمي، بعد مواطنتها إيفون فاي التي تربعت على عرش العالم في فترة السبعينات وحصدت 14 لقباً في غراند سلام.

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بالرغم من بدايتها في سن 4 سنوات للعب التنس في كوينزلاند الأسترالية، واستمرارها مع الكرة الصفراء حتى سن 16 سنة، وتنبؤ الجميع لها بمستقبل باهر، تقاعدت آشلي عن لعب التنس في سن 16 سنة، فيما أسمته براحة من اللعبة، وغيرت وجهتها لتمارس الكريكيت وتوقع لنادي بريسبن هيت الناشط في دوري الكريكيت قبل أن تعود للتنس في 2016.

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لا تزال حصيلة بارتي من بطولات غراند سلام صغيرة، حيث لم تحصل سوى على لقب وحيد للبطولات الأربع الكبرى، وهو لقب فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في الموسم الجاري، بينما ودعت من ربع نهائي أستراليا المفتوحة، والدور الرابع لويمبلدون، وربع نهائي أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز).

مسيرة من 2016

2016

التصنيف

17

2017

التصنيف

13

2018

التصنيف

5

2019

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الخمس الأوائل في التصنيف

1- أشلي بارتي 6605

2- ناومي أوساكا 6257

3- كارولينا بليسكوفا 6055

4- سيمونا هاليب 5933 (+3)

5- كيكي برتنز 5130 (-1)