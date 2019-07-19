جمعة جينارو يغادر الهلال السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

رغم تعقيدات الأحداث السياسية في السودان فإن رحيل حارس مرمى فريق الهلال الجنوب سوداني جمعة جينارو عن أسوار النادي وجد رد فعل كبيراً وسط القاعدة الهلالية، شابه الحزن على مغادرة اللاعب السوداني بحسب أنصار الفريق، والذي ظل حاملاً صفة اللاعب المواطن بعد قرار الانفصال، واستفاد النادي من سريان العقد مع الفريق، ليتم تجنيسه عقب نهاية عقده ليتحول من لاعب سوداني للاعب سوداني بالتجنس.

وكان نادي الهلال قد أعلن عن إنهاء تعاقده مع اللاعب جمعة جينارو بالتراضي، وذلك بحسب الموقع الرسمي للنادي، وشكر النادي اللاعب على الفترة التي قضاها، وتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.