الحمرية يستعرض جاهزيته للموسم الرياضي الجديد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، جاهزيته للموسم الرياضي المقبل، خلال اجتماعه الأول، الذي عقده مساء أمس، في مقره، وشدد أعضاء المجلس على ضرورة مواصلة تأهيل اللاعبين، في مختلف الرياضات، استعداداً للموسم الرياضي 2019 - 2020.

وجرى توزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة، إذ أسند لمحمد راشد الشامسي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول لكرة القدم، وعمار علي المهيري أمانة السر ورئيساً للجنة الإعلام والاتصال، ومحمد عبيد الشامسي رئيساً للجنة التخطيط الاستراتيجي، وحميد حسن الشامسي رئيساً للجنة الثقافية، وماجد سعيد المهيري مديراً مالياً ورئيساً للجنة التسويق، وحميد عبيد المهيري رئيساً للجنة قطاع كرة القدم، وسالم سعيد المهيري رئيساً للجنة الألعاب الجماعية، وحميد عبيد غدير رئيساً للجنة الألعاب الفردية.