البلوشي يتسلّم سيارته الجديدة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تسلّم نجم سباقات الدراجات النارية الإماراتي محمد البلوشي، وسفير علامة جي إم سي الشرق الأوسط، سيارة جي إم سي سييرا AT4 2019.

وحصل البلوشي على سيارة سييرا AT4 2019 في إطار شراكته مع جي إم سي.

وأعرب البلوشي عن سعادته بالسيارة الجديدة قائلاً: «أنا فخور جداً بأن أكون جزءاً من عائلة جي إم سي الشرق الأوسط، حيث تتمتع جي إم سي بإرث وتاريخ عريق ومتجذر في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المنطقة بشكل عام، حيث تعتبر علامة عالمية رائدة تعمل باستمرار على رفع مستوى التحدي في صناعة السيارات.

وهذا ما اشترك به مع هذه العلامة التجارية المميزة جي إم سي، إذ إن كلانا ينشد أعلى مستوى من الأداء، حيث أسعى دائماً كرياضي لأن أتغلّب على الصعاب».