السماوي يدشّن معسكره بـ «البلياردو»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

دشن فريق كرة القدم بنادي بني ياس معسكره الإعدادي بإسبانيا بلعبة «البلياردو» بعد وصول البعثة بساعتين فقط فجر أمس، في خطوة تستهدف رفع الروح المعنوية والبداية الإيجابية للمعسكر في مدينة ميخاس، والذي يستمر 21 يوماً.

وضمت بعثة السماوي التي ترأسها مرزوق المنصوري مدير الفريق، 25 لاعباً وينضم إليها لاحقاً الثلاثي فهد الظنحاني، وحسن المحرمي، وخالد البلوشي، الذين يوجدون مع المنتخب الوطني.

وحرص الجهازان الفني والإداري على منح اللاعبين فرصة ممارسة لعبة البلياردو وسط منافسات قوية، وروح معنوية عالية في خطوة أولى قبل النزول إلى أرضية الملعب.

ويأتي معسكر بني ياس في إسبانيا ضمن خطة الفريق الإعدادية للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني الألماني وينفريد شايفر، والذي يعول على مجموعة من الشباب لصناعة فريق جديد وواعد ينافس في دوري الخليج العربي في الموسم المقبل.