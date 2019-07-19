صابر خليفة يعود إلى الأفريقي التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

رغم العرض المغري الذي تلقاه من النجم الساحلي أبى المهاجم صابر خليفة إلا أن يعود إلى فريقه السابق النادي الأفريقي التونسي، وذلك بعد مغامرة في الكويت متبوعة بأخرى في نادي الإمارات.

ومن جهة أخرى تأكدت مغادرة غيلان الشعلالي لفريق الترجي الرياضي، حيث سينضم إلى فريق تركي مقابل بقاء العاجي كوليبالي، ومن جانب آخر ينتظر أن يتعاقد مدافع النجم الساحلي وجدي كشريدة الذي تألق خلال كأس أمم أفريقيا مع فريق فرنسي ينشط بالدوري الممتاز.

ويخضع حارس المرمى التونسي الإيطالي الجنسية علاء الدين أيوب لاختبار مع النجم الساحلي، وقد أظهر أيوب البالغ من العمر 22 سنة مؤشرات جيدة ومؤهلات قد تساعده على تقديم الإضافة، ولذلك أصبحت فرضية تعاقده مع النجم الساحلي واردة جداً.