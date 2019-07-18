شاهد.. عداء سباقات سرعة في سن 102 عام!

المصدر: البيان الالكتروني

أصبحت المسابقات الرياضية، التي تقام خصيصاً لكبار السن، شائعة في اليابان، وذلك نظراً للتزايد المستمر لأعداد المسنين، حيث تتعدى أعمار بعض هؤلاء المشاركين المئة عام!

مؤخراً أقيمت مسابقة لألعاب القوى في إحدى المدن اليابانية لاختيار المتأهلين لأولمبياد كبار السن.

موقع (@nippon_ar) نشر فيديو لسباق السرعة 100م عدو، بمشاركة عدائين يبلغ من العمر 102 عام، وعلى الرغم من احتلاله المركز الأخير إلا أنه تمكن من إنهاء السباق، وذلك هو الأهم، موحيا لنا بأنه شاب فوق الـ 100 سنة.

شاهدوا الفيديو واحكموا على سرعة عدائنا الذي تجاوزر القرن من عمره.