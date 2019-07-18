هاني رمزي يهاجم نجوم المنتخب المصري

المصدر: القاهرة - وكالات

وجّه المدرب العام السابق للمنتخب المصري لكرة القدم هاني رمزي انتقادات لاذعة للاعبيه على خلفية الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية، معتبراً أن بعضهم كان يشعر أنه «في رحلة» وخاض البطولة من دون «روح».

وفي حديث مطوّل إلى موقع «في الجول» المصري، خرج رمزي الذي كان أحد مساعدي المدرب المكسيكي للمنتخب خافيير أغيري عن صمته، وقال: «كانت لدي تحفظات كثيرة حول السلبية واللامبالاة الموجودة في المعسكر، (اللاعبون) لا يفكرون في كرة القدم، كانوا مأخوذين بأمور عدة، لا سيما الهواتف (النقالة)».

أضاف: «أنت تشعر بما إذا كان اللاعب يعيش البطولة أم لا، وأنا كنت قلقاً جداً من هذه النقطة. اجتمعت بداية بـ (أحمد) المحمدي، كونه قائداً للفريق، وقلت له أنْ يضبط الفريق، وإنه يجب أن يتم شد اللاعبين لأنني أشعر بأنهم آتون إلى رحلة والأمر سيسقط على رؤوسنا جميعاً».

وأوضح: «لم أجد أن أمراً تغير.. تحدثت معه مجدداً، لكن لم أشعر بشخصية قائد الفريق المرتفع الصوت، وأن ثمة قائد منتخب لوقت الشدة».

وفي تصريحات لموقع «يلا كورة»، رفض المحمدي الأربعاء التعليق على ما قاله رمزي. واعتبر الظهير الأيمن لفريق أستون فيلا الإنجليزي أن «تاريخي أكبر من الرد على شخص مثل هاني رمزي»، مضيفاً: «كيف أرد على شخص قام بالتحدث عن لاعبيه والجهاز الذي عمل معه بتلك الطريقة؟».