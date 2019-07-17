الجماهير التونسية تطالب بإقالة جيراس

المصدر: تونس - صالح قادري

لا حديث في الشارع الرياضي التونسي إلا عن مدرب النسور الفرنسي آلان جيراس الذي كان النقطة السوداء خلال مشاركة المنتخب في كأس أمم أفريقيا.

ففضلاً عن اختياراته الفنية الفاشلة وعن ضعف شخصيته فإنه صدم الجماهير التونسية بموقفين يستحق عليهما الترحيل الفوري، فبعد مواجهة المنتخب المالي حرص جيراس بشدة على الحصول على قميص من أحد اللاعبين الماليين دون مراعاة مشاعر الجماهير التونسية الغاضبة يومها على الأداء الهزيل والتعادل المخيب للآمال.

نفس المشهد أعاده المدرب الفرنسي بعد مباراة السنغال، حيث سارع بطلب قميص ساديو ماني وظهر وهو مبتسماً بدل أن يتأر ويحزن لعدم ترشح فريقه إلى المباراة النهائية.

ترك هذان الموقفان والأداء المتواضع لمنتخب النسور خلال الدور الأول من البطولة وإضاعة الترشح إلى النهائي استياء عميقاً في الشارع الرياضي التونسي المنادي بإقالة هذا المدرب في أقرب الآجال، بعد أن تبين إفلاسه الفني وفشله الكبير في اختيارات اللاعبين والتشكيل الأساسي لكل مباراة.