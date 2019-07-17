شراكة بين «إم جي موتور» وليفربول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قامت شركة «إم جي موتور» للسيارات بتوقيع عقد مع «نادي ليفربول لكرة القدم» أصبحت بموجبه العلامة التجارية بريطانية المنشأ الشريك الدولي الرسمي لنادي كرة القدم الشهير عالمياً.

وقد جرى حفل التوقيع على هذه الاتفاقية في «ستاد آنفيلد» التابع للنادي العريق ببريطانيا أول من أمس.

تتميّز «إم جي موتور» بالسِمات المستمَدّة من الروح البريطانية الرياضية، وستعمل على تعزيز مكانتها أكثر كعلامة تجارية دولية من خلال التعاون مع «نادي ليفربول لكرة القدم» الفائز بدوري الأبطال للعام 2019. وكعلامة تجارية تستهدف الجيل الشاب من العملاء المحبّين للرياضة والمغامرات، سوف تستفيد «إم جي موتور» من هذه الشراكة عبر تعزيز شعبيتها أكثر في الأسواق الدولية.