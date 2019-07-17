فيليبسن سادساً ومارتن ضمن العشرة الأوائل

المصدر: باريس - البيان الرياضي

تمكن جاسبر فيليبسن من فريق الإمارات من الفوز بالمركز السادس في المرحلة العاشرة من جولة فرنسا، وذلك بعد سباق سرعة حماسي في بلدة ألبي الفرنسية.

وواجه الدراجون سباقاً صعباً خلال هذه المرحلة شهد هبوب رياح قوية. وقبل 20 كم من خط النهاية تشكلت ثلاث مجموعات منفصلة تمكنت إحداها من التقدم، وحافظ الدراجون على وتيرة السباق وصولاً إلى خط النهاية.

حيث استطاع جاسبر فيليبسن إظهار قدراته التنافسية أمام مجموعة من أبرز الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة. وفي النهاية فاز الدراج فوت فان إيرت (فريق جامبو فيزما) بالمركز الأول في هذه المرحلة، بينما حل فيليبسن بالمركز السادس.

وتعليقاً على النتيجة، قال جاسبر فيليبسن: «ساعدني زميلي سفين في سباق السرعة ومكّنني من احتلال موقع متقدم، ولكن كان من الصعب عليّ الانطلاق لأتجاوز المنافسين من الفرق الأخرى. كنت في موقع متأخر عندما انطلق المنافسون في سباق السرعة، وكنت لأتمكن من تحقيق نتيجة أفضل لو بذلت المزيد من الطاقة».كما تمكن دان مارتن من فريق الإمارات من إحراز تقدم في مركزه في التصنيف العام وحلّ في المركز العاشر.