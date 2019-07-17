العين يطلق قناة تلفزيونية

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن نادي العين الرياضي الثقافي، عن تأسيسه لشركة العين للإعلام بمنظومة متكاملة تتضمن قناة تلفزيونية خاصة ومستقلة ومعهد تدريب إعلامياً، لاستقطاب وتأهيل المواهب، والتي سيكون مقرها بإستاد هزاع بن زايد، وسيرى المشروع النور مع انطلاقة الموسم الرياضي المقبل.

ويعتبر هذا المشروع بمثابة ذراع استثمارية جديدة تمثل قطاع الإعلام المتكامل بآلية عمل حديثة ومواكبة لهذه الصناعة التي تشهد تطوراً وتحولاً كبيرين تواكب ما يعيشه العالم حالياً من تأثير وزخم من خلال هذا القطاع الحيوي والهام، والذي يعتبر بمثابة الواجهة الفعلية لتوجهات النادي وإنجازاته وطريقة عمله المتفردة، أسوة بالأندية الكبيرة ذات الشعبية الواسعة في العالم، والتي تملك قنواتها الإعلامية الخاصة لتتمكن من مخاطبة جماهيرها والتواصل معهم بشكل مباشر.

وأكد العامري العضو المنتدب، أن نادي العين بقيادة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي دائماً ما يسعى إلى تعميق رؤية أن العين ليس مجرد نادٍ رياضي فحسب، بل هو يمثل مؤسسة شبابية تسعى لتحقيق أهداف سامية تسعد جماهيره وتعبر عما وصلت إليه في استشرافها للمستقبل لتكون بمثابة النموذج الخاص لأي نادٍ رياضي في المنطقة.