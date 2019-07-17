«فيفا» يكلف المنصوري بإدارة مباريات «نيوم» الشاطئية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عينت لجنة حكام كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الحكم الإماراتي المونديالي إبراهيم المنصوري لإدارة مباريات بطولة «نيوم» لكرة القدم الشاطئية، والتي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم للفترة من 16 إلى 21 الشهر الجاري.

وكان الحكم الدولي إبراهيم المنصوري أدار مباريات نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، والتي أقيمت في مدينة باتايا التايلندية مارس الماضي، وتميز المنصوري في إدارته لمباريات هذه البطولة.

من جهته، غادرت أمس إلى مدينة تبوك بعثة منتخبنا للكرة الشاطئية للمشاركة في بطولة «نيوم» الودية ضمن استعداداته لكأس القارات في دبي، وكأس العالم في الباراجواي 2019، ويشارك في البطولة ستة منتخبات قسمت على مجموعتين المجموعة الأولى ضمت «السعودية، مصر، الصين» فيما تضم المجموعة الثانية «الإمارات، إنجلترا، الأرجنتين».