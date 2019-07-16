7 ميداليات لأبطال الثقة في «دولية ألمانيا لألعاب القوى»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق أبطال نادي الثقة لأصحاب الهمم نتائج رائعة وأرقاماً شخصية وعالمية جديدة خلال مشاركتهم في منافسات بطولة ألمانيا الدولية المفتوحة لألعاب القوى لأصحاب الهمم، وذلك ضمن برامج استعدادات لاعبي نادي الثقة للاستحقاقات القادمة وأهمها بطولة العالم للشباب و بطولة ألعاب غرب آسيا وبطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها دبي في نوفمبر المقبل.

شهدت المنافسات تألقاً كبيراً للبطل العالمي أحمد الحوسني ونجح في تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية في مسابقات دفع الجلة ورمي القرص والرمح كما تألق البطل المخضرم بدر عباس الحوسني ونجح في تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات 5000 م وفضيتين في مسابقات 1500م و800م كما استطاع البطل الشاب يحيى البلوشي تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات 100 م وشهدت البطولة مشاركة متميزة وتحقيق أرقام شخصية جديدة للاعبين الشباب خليفة السويدي ومحمد الشحي.