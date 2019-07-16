نيمار يشعل تدريبات سان جرمان

المصدر: باريس- أ ف ب

عاد مهاجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار دا سيلفا أمس إلى تدريبات فريقه باريس سان جرمان وسط أجواء متوترة بينه وناديه الذي كان ينتظره الأسبوع الماضي وتصريحاته الأخيرة بخصوص «الريمونتادا» التي حققها مع فريقه السابق برشلونة في أبطال أوروبا قبل عامين ضد فريقه الحالي سان جرمان.

وبحسب إذاعة «مونتي كارلو» فإن اللاعب الأغلى في العالم (222 مليون يورو) «وصل صباح أمس في تمام الساعة 9,10» للمشاركة في حصة تدريبية مغلقة. وبرر المقربون من نيمار غيابه بالتزاماته التي كانت مقررة بينها دورة في كرة القدم الخماسية لصالح مؤسسته.