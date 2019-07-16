تفاعل واسع في ملتقى مجلس أبوظبي الرياضي للاستثمار

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي ، أمس، ملتقى الاستثمار الرياضي، ضمن محاوره المتنوعة، الطامحة لبحث فرص الاستثمار في الأراضي المخصصة لقطاع الرياضة في إمارة أبوظبي، وتعزيز مستوى الجذب الاستثماري، بما يدعم خطط تقديم منشآت رياضية جديدة، تعمل على خدمة فئات المجتمع بجودة عالية، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عصرية.

حضر الملتقى سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة سلطان المطوع الظاهري المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع، وسعادة راشد عتيق الرميثي المدير التنفيذي لقطاع خدمات المدن وضواحيها في بلدية الظفرة.

وقالت سهيل العريفي مدير إدارة المنشآت والتراخيص في مجلس أبوظبي الرياضي: يمثل ملتقى الاستثمار الرياضي الأول في أبوظبي، مبادرة مهمة لمناقشة ومعرفة دور الاستثمار واتجاهاته حول دعم قطاع الرياضة والمجتمع، وكيفية مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص الكبيرة والداعمة لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وشهد الملتقى تفاعلاً واسعاً وتجاوباً كبيراً من قبل المستثمرين والمشاركين في أعماله، حيث قام سهيل العريفي مدير إدارة المنشآت والتراخيص، وبدر محمد آل علي رئيس قسم المالية، وأحمد الظاهري المستشار القانوني، بالإجابة عن كافة الاستفسارات .