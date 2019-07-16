تتويج الفائزين في بطولة الرماية الأولمبية للضباط بشرطة دبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توج العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أبطال بطولة الرماية الأولمبية للضباط، والتي أقامها قسم الأنشطة الداخلية ضمن الموسم الرياضي الداخلي 2019.

وأشاد العميد شهيل بالمستوى المتطور الذي ظهرت عليه البطولة، والأرقام المسجلة، مؤكداً على أهمية البطولة في تطوير المستويات وإبراز العناصر الجيدة التي ترفد بها فرق ومنتخبات شرطة دبي، مشيراً إلى توجيهات القائد العام فيما يتصل برعاية الرياضيين في شرطة دبي، وتوفير كافة الإمكانيات.

و حقق المركز الأول النقيب عثمان علي البلوشي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمركز الثاني كان من نصيب الرائد عبدالله سلطان الجلاف من أكاديمية شرطة دبي، أما المركز الثالث فقد حصل عليه الملازم ثاني أمين مثنى طاهر من مركز شرطة ند الشبا.