النفط يهدي لقب الدوري العراقي للشرطة

المصدر: بغداد - عراق أحمد

توج فريق الشرطة رسمياً بلقب دوري العراق الممتاز لكرة القدم، بــ 85 نقطة، بعد خسارة فريق القوة الجوية، الوصيف، أمام فريق النفط، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح فرحان شكور أهداف النفط في المباراة في الدقيقة 37، ثم أضاف مازن فياض الهدف الثاني في الدقيقة 50، ليسجل بعدها عماد محسن هدف الصقور الوحيد في المباراة بالدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وتوقف رصيد القوة الجوية عند النقطة 78 في المركز الثاني، فيما رفع النفط رصيده إلى النقطة 57 في المركز الرابع، فيما يأتي فريق الزوراء في المرتبة الثالثة برصيد 64 نقطة.

وبهذا ضمن فريق الشرطة تتويجه باللقب، حتى في حال خسارته في مبارياته المتبقية.