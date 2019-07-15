الصحافة الرومانية تحيي هاليب بطلة ويمبلدون

المصدر: أ.ف.ب

حيّت الصحافة الرومانية مواطنتها «الملكة» سيمونا هاليب عقب فوزها ببطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، محققة أول ألقابها على العشب الإنجليزي في الغراند سلام، والثاني في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس الفرنسية العام الماضي.

وباتت هاليب المصنفة سابعة، أول رومانية تحرز لقب البطولة العريقة، بعد فوزها السبت على سيرينا وليامس الحادية عشرة 6-2 و6-2 في 56 دقيقة، لتحرم الأمريكية المخضرمة من إحراز لقبها الكبير الرابع والعشرين الكبير ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت.

واختارت صحيفة «غازيتا سبورتوريلاور» اللغة الانجليزية للتعبير عن فخرها بإنجاز ابنة الـ 27 عاما، فعنونت على صفحتها الأولى «ملكتنا» بأحرف من ذهب.

ولم تشذ صحيفتا «ليبرتاتا» و«كليك»، فقالت الأولى «منحتنا سيمونا الشعور ذاته من الفخر الذي شعرنا به تجاه ناديا كومانتشي عام 1976 خلال الألعاب الأولمبية في مونتريال (ثلاث ميداليات ذهبية في الجمباز): المباراة كانت رائعة!»، أما الثانية فعنونت معربة عن تقديرها لنجمة كرة المضرب «شكرا سيمونا، لتحقيق حلمنا».