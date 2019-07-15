ود هاشم ينسحب من الكرة السودانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن نادي ود هاشم سنار السوداني، والهابط إلى الدرجة الثانية هذا الموسم، انسحابه من منافسات الاتحاد السوداني لكرة القدم، وأوضح هشام عبد الله سكرتير النادي، عن رفض قرار لجنة الاستئنافات الذي أصدرته بهبوط فريقه من مسابقة الدوري الممتاز، موضحاً أنه قرار ظالم لفريقه، الذي تعرض لاستهداف واضح من لجنة الاستئنافات، موضحاً أن الإدارة أصدرت قراراً بعدم اللعب في دوري الهواة، والانسحاب فوراً من كل المسابقات التي ينظمها الاتحاد السوداني، بعد الظلم الكبير الذي تعرض له فريقه.