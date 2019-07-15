رئيس الزمالك يتوعد «كهربا»

المصدر: القاهرة- عماد الحسيني

هدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، اللاعب محمود عبد المنعم، الشهير بـ«كهربا»، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي، والذي سافر إلى تركيا لخوض تجربة احتراف خارجي، عبر بوابة نادي دنيزلي سبور، دون علم إدارة ناديه، بزعم أن عقده مع ناديه المصري غير قانوني.

وانقطع «كهربا» عن تدريبات الزمالك لفترة طويلة، ولم يرافق بعثة الفريق في معسكرها الخارجي بقبرص، وذلك بعد خلافات مع إدارة النادي، حول رغبة اللاعب في تعديل القيمة المالية لعقده، لتصل إلى 20 مليون جنيه مصري سنوياً.

وشدد مرتضى منصور على أن كهربا لن يقدر على الذهاب لأي فريق إلا بموافقة النادي، وأن أي فريق سيوقع مع اللاعب سيتعرض للإيقاف، وأضاف موجهاً تهديده للاعب، «انتظر لمفاجأة مُدوية أحضرها لك، مفاجأة قانونية ستجعلك تندم أشد الندم على ما تفعله». وأوضح أن النادي لم يقصر نهائياً مع كهربا، وكل ما في الأمر هو أن اللاعب طلب الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم، ومن المستحيل أن يحدث ذلك، لأنه سيدمر الفريق.