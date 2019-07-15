ختام دورة أبناء الضباط في شرطة دبي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعرب العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشؤون الرياضية بشرطة دبي عن سعادته البالغة بالنجاحات التي شهدتها دورة الروح الإيجابية لكرة القدم، والتي تشرف على تنفيذها إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع وتأتي ضمن خطة قسم الوعي الرياضي، وأقيمت وفق توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وبمتابعة العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وبإشراف ومتابعة يومية من فاطمة بوحجير رئيس قسم الوعي الرياضي بشرطة دبي.

وأضاف أن ما أثلج صدورنا جميعاً السعادة والابتسامة التي رسمت على وجوه أكثر من 155 مشاركاً بهذه الدورة من أبناء ضباط شرطة دبي، تراوحت أعمارهم ما بين 8 إلى 16 سنة، تعلموا الكثير من فنون الكرة وتنافسوا بروح رياضية وببرأة الطفولة على ثلاثة أسابيع بملاعب نادي ضباط شرطة دبي.