ميهايلوفيتش يتحدى اللوكيميا ويواصل تدريب بولونيا

المصدر: روما - أ ف ب

كشف الصربي سينيسا ميهايلوفيتش أمس إصابته بمرض سرطان الدم (لوكيميا)، ومن المقرر أن يخوض مرحلة علاج مع مواصلة تدريبه لنادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم الذي يبدأ تحضيرات الموسم الجديد اليوم.

وقال الصربي «عندما أُبلغت بالأمر، كانت صدمة فعلية. بقيت أبكي لأيام، أرى شريط حياتي يمر أمام عيني». أضاف في المؤتمر الذي انتهى بتصفيق الصحافيين وقوفاً «سأواجه الأمر (المرض)، سأنظر في عينيه كما فعلت دائماً في حياتي (...) لا أطيق صبراً للذهاب إلى المستشفى وبدء القتال (العلاج)». وتابع «للأسف لم أحصل على شيء (بسهولة) في حياتي. توجب علي القتال من أجل كل شيء. سأقاتل ضد هذا الأمر أيضاً».

وكشف طبيب الفريق جاني ناني بأن الصربي البالغ من العمر 50 عاماً يعاني من «لوكيميا حادة»، لكن فرصه بالشفاء من السرطان لا بأس بها، وأنه سيكون قادراً على مواصلة أداء مهامه على رأس الإدارة الفنية.