القيصر بيكنباور مهدّد بالعمى

المصدر: البيان الالكتروني

كشف فرانز بيكنباور أسطورة كرة القدم الألمانية، لدى افتتاحه بطولة خيرية لرياضة الغولف بالقرب من ميونيخ، عن إمكانية إصابته بالعمى، قائلا "بالعين اليمنى أرى قليلا أو حتى لا أرى شيئا".

يمتلك قيصر الكرة الألمانية بيكنباور مؤسسة خيرية اسمها "مؤسسة فرانز بيكنباور"، ولصالح هذه المؤسسة افتتح القيصر اول أمس الجمعة مسابقة "كأس القيصر" في لعبة الغولف، بمدينة باد غريسباخ، التي تبعد حوالي 150 كيلومترا شرقي مدينة ميونيخ.

وخلال ترحيبه بضيوف "كأس القيصر"، وبينهم رياضيون سابقون وفنانون ورجال أعمال، بدا بيكنباور (73 عاماً) بمظهر جيد أثناء وقوفه على المسرح بجوار زوجته هايدي، لكن الضيوف أصابتهم الصدمة عندما تحدث بيكنباور عن حالته الصحية، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

ونقلت (DW) الالمانية عن أسطورة بايرن ميونيخ وألمانيا السابق قوله: "منذ مدة طويلة وأنا أواجه متاعب صحية، وهذا معروف. والآن كنت مؤخرا في عيادة متخصصة لأنه تم تشخيص (إصابتي) بـاضطراب في الدورة الدموية بالعين، اتضح أنه احتشاء بشبكية العين، والآن أرى قليلا أو لا أرى شيئا (اطلاقا) في العين اليمنى".

وبطريقته المعهودة في السخرية الكوميدية أضاف فرانز بيكنباور: "لذلك أرجو ألا يغضب أحدكم مني إذا لم أره واصطدمت به".

وأوضحت صحيفة بيلد أن احتشاء شبكية العين قد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى العمى.

وكان بيكنباور قد أجرى في عامي 2016 و2017 عمليتين في القلب وفي العام 2018 تم تركيب طرف صناعي في خصره، وفق الصحيفة الألمانية.