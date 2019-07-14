وستبروك: ممتن إلى الأبد لأوكلاهوما

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعرب لاعب كرة السلة الأمريكي راسل وستبروك عن امتنانه الدائم لفريقه السابق أوكلاهوما سيتي ثاندر ومشجعيه بعد انتقاله إلى هيوستن روكتس، حيث رحب جيمس هاردن بوصول زميله الجديد - القديم.ونشر وستبروك عبر حسابه على إنستغرام رسالة مؤثرة إلى جماهير فريقه السابق «لا يمكنني إيجاد الكلمات لكل الأحاسيس التي أشعر بها حالياً. لقد كانت مسيرة رائعة في أوكلاهوما»، متابعاً «دعمتموني في السراء والضراء، ووقفتم إلى جانبي في الأوقات الجيدة والسيئة». وأضاف «لكل ذلك، أنا ممتن لكم إلى الأبد».

وأردف ابن الـ 30 عاماً «أغادر أوكلاهوما مع العديد من الأصدقاء والكثير من الامتنان. لا يمكنني أن أوفيكم شكركم جميعاً بما يكفي لوقوفكم إلى جانبي».