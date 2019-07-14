ليبرون لن يتخلى عن الرقم 23 بسبب ممانعة «نايكي»

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

أشارت تقارير صحافية أمريكية إلى أنه لن يكون بإمكان نجم فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس، التخلي عن الرقم 23 لصالح زميله الجديد أنطوني ديفيس بسبب ممانعة شركة «نايكي» الأمريكية العملاقة للتجهيزات الرياضية.

وذكرت شبكة «اي اس بي ان» وموقع «ياهو سبورتس» الجمعة أن عملية التبادل ستتأخر بسبب مشاكل في الإنتاج وقضايا مالية لشركة «نايكي»، المرتبطة بعشرات الملايين من الدولارات من بيع قميص ليبرون الرقم 23، وهو من الأشهر في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وكان «الملك» جيمس قد أعرب عن رغبته بالتخلي عن الرقم 23 للوافد الجديد ديفيس (26 عاما) الذي اعتاد على حمل هذا الرقم طوال مسيرته في الدوري الأمريكي للمحترفين مع فريقه السابق نيو أورليانز بيليكانز، على أن يعود إلى الرقم 6 الذي حمله عندما حصد لقبه الأول في الدوري مع ميامي هيت.

وعلى الرغم من إقفال باب تسجيل أرقام اللاعبين في 15 مارس الماضي، إلا أن المسؤولين عن الدوري أكدوا لفريق ليكرز موافقتهم على حصول التبادل في حال لم تعارض الشركة الصانعة للعملية.

وقرر جيمس تأجيل هذه الخطوة بعد هذا التعارض تجنبا لأي إزعاج، واحتراما للمشجعين الذين اشتروا بالفعل قميصه الرقم 23 مع ليكرز.