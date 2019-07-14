إنتر ميلان يضم نيكولو باريلا

المصدر: باريس - ف ب

أعلن إنتر ميلان رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، أول من أمس، تعاقده مع لاعب وسط كالياري الدولي نيكولو باريلا لمدة خمسة أعوام. ورحب إنتر ميلان بلاعب الوسط الدولي (7 مباريات دولية) بنشر صورة كبيرة له على صفحته الرسمية، مشيراً إلى أنه سيلعب معه الموسم المقبل على سبيل الإعارة على أن يتعاقد معه بعد ذلك لمدة خمسة أعوام.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية فإن إنتر ميلان سيدفع 10 ملايين يورو مقابل الإعارة ثم يدفع 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو مكافآت للتعاقد معه لمدة خمسة أعوام. وبدأ باريلا (22 عاماً) مسيرته الكروية مع كالياري وخاض معه 121 مباراة وسجل سبعة أهداف، وبات أصغر قائد في صفوفه بسن العشرين عاماً.

من جهته، تعاقد يوفنتوس بطل الدوري في المواسم الثماني الأخيرة مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع جنوى مقابل 26 مليون يورو حتى 2024 ولكنه سيبقى في صفوف الأخير الموسم المقبل على سبيل الإعارة.