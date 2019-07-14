أهلي الخرطوم يبحث عن أموال «صيني» المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

واصل نادي الأهلي - الخرطوم السوداني، طرق كل الأبواب القانونية، بحثاً عن المسؤول الأول بنادي المريخ لإكمال إجراءات القبض عليه، لاسترداد مستحقات النادي المالية في صفقة انتقال لاعب الفريق السابق عماد الصيني، ووعدت المفوضية بولاية الخرطوم النادي تسليمه خطابًا رسميًا لتحديد المسؤول في مجلس المريخ من أجل إكمال إجراءات التقاضي حول متأخرات مالية تجاه النادي، وكان عدد من قيادات النادي على رأسهم الرئيس والأمين العام قد تقدموا باستقالة رسمية من العمل في النادي بسبب تزايد البلاغات المفتوحة في مواجهتهم.

وكان نادي الأهلي - الخرطوم قد حرك إجراءاتٍ قانونية ضد نادي المريخ بشأن اللاعب عماد الصيني، وذلك على خلفية ارتداد الشيكات الممنوحة من قبل النادي فيما يتعلق بالمستحقات الخاصة بالصفقة والبالغة 950 مليون جنيه. وانتقل عماد الصيني من الأهلي الخرطوم إلى المريخ في التسجيلات الشتوية في صفقة مالية بلغت 2 مليار و300 ألف جنيه، وتم منح النادي مبلغاً قدره 850 ألف جنيه مقدم العقد، فيما تم الاتفاق على منحه بقية المستحقات كأقساط.

وقال عوض الجزارمسؤول الاستثمار بنادي الأهلي الخرطوم: تعاملنا مع المريخ باحترام، غير أنهم لم يوفوا بعهدهم بمنحنا بقية أموال صفقة اللاعب عماد الصيني.