فيدرر يواجه ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

المصدر: لندن - أ ف ب

يقف المصنف ثانياً السويسري روجيه فيدرر على عتبة إنجاز تاريخي في سعيه لأن يصبح أكبر لاعب في عصر الاحتراف يحرز لقب بطولة كبرى في كرة المضرب، عندما يواجه اليوم في نهائي ويمبلدون الإنجليزية، المصنف أول عالمياً حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

قبل أسابيع من احتفاله بعيد ميلاده الثامن والثلاثين، سيكون فيدرر المتوج ثماني مرات بلقب ثالثة البطولات الأربع الكبرى، أن يضيف مزيداً من السحر إلى سجله المثقل بالألقاب، وأبرزها الـ20 القياسية في بطولات الغراند سلام، وذلك عندما يلاقي الأحد على الملاعب العشبية لنادي عموم إنكلترا، منافسه الصربي الذي يصغره بخمسة أعوام.

تصب الأرقام في صالح ديوكوفيتش الفائز باللقب على العشب البريطاني أربع مرات، مع أفضلية 25 فوزاً مقابل 22 خسارة خلال 13 عاماً من المواجهة بينه وبين فيدرر.