طارق الخديم: أخوض تحدياً جديداً مع بطل الدوري

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

كشف طارق الخديم لاعب الوحدة المنتقل إلى صفوف الشارقة لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، عن تطلعاته مع فريق الشارقة في الموسم الجديد، بأنها مواصلة حصد البطولات مع بطل الموسم السابق، لافتاً إلى أن الانتقال إلى فريق حقق بطولة دوري الخليج العربي في النسخة الماضية، يعتبر تحدياً كبيراً له.

ووصف فريق الشارقة بأنه فريق منظم، ويضم أسماء كبيرة في كل الصفوف، وهو أمر يضاعف من تحدياته لتقديم أفضل ما عنده، كما أعرب الخديم عن فخره واعتزازه باللعب تحت إشراف المدرب المواطن عبد العزيز العنبري. وقال الخديم إنه يلعب في خط الوسط نفس مركز اللاعب ريان منديز، الذي يعتبر نجماً في أداء المهام المؤكلة إليه في الموسم الماضي، وهو أمر يجعله يتطلع للاستفادة منه خلال الموسم الجديد.