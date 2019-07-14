ريال مدريد: غياب زين الدين زيدان عن المعسكر التدريبي بسبب وفاة شقيقه

المصدر: مدريد - أ ف ب

أعلن نادي ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، في بيان، وفاة فريد زيدان، شقيق مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي اضطر، أول من أمس، إلى ترك معسكره التدريبي الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال. وقال النادي الملكي، في بيان باللغة الفرنسية نشره على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: «جميع أعضاء الفريق الأول لريال مدريد وقفوا دقيقة صمت قبل الحصة التدريبية في مونتريال بعد وفاة فريد زيدان، شقيق مدربنا زين الدين زيدان».

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن، أول من أمس، أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان غاب عن التدريبات الإعدادية للموسم الجديد «لأسباب شخصية». وكتب النادي، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: «مدربنا، زين الدين زيدان، غاب عن المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في مونتريال بكندا لأسباب شخصية. وحتى عودته، فإن التدريبات سيقودها المدرب المساعد دافيد بيتوني».