سيرينا تقترب من اللقب 24

المصدر: لندن - أ ف ب

ستكون الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس اليوم أمام فرصة ثالثة لمعادلة الرقم القياسي المطلق لعدد الألقاب الكبرى في عصري الهواة والاحتراف، والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت (24)، وذلك عندما تواجه الرومانية سيمونا هاليب في نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية.

لكن بالنسبة للأمريكية التي تحتفل في 26 سبتمبر بميلادها الثامن والثلاثين، الأمر على حد قولها: «لا يتعلق باللقب الـ24، 23 أو 25. الأمر حقاً هو أن تدخل إلى الملعب وأن تقدم أفضل ما لديك بغض النظر عما سيحصل، لقد خضت مسيرة كبيرة. أشعر حقاً بالهدوء حيال هذه المسألة».