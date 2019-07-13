ريفالدو: أتمنى عودة نيمار إلى برشلونة

المصدر: مدريد - د ب أ

أكد اللاعب البرازيلي السابق فيتور بوربا فيريرا غوميس (ريفالدو) أنه لن يشعر بخيبة أمل إذا ما انتقل مواطنه نيمار دا سيلفا إلى نادي ريال مدريد الإسباني، رغم أنه يفضل انضمامه لناديه القديم، برشلونة.

وأشار ريفالدو إلى أن نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في الرحيل عن فرنسا واتخاذ خطوة جديدة في مسيرته بعيداً عن النادي الباريسي.

وقال ريفالدو: «هل سأشعر بخيبة أمل إذا رأيته في ريال مدريد؟ على الإطلاق، أعتقد أن الأهم الآن بالنسبة لنيمار هو الرحيل عن باريس سان جيرمان، هو يرغب في قطع خطوة جديدة للأمام في مسيرته بالرحيل عن فرنسا»، وأضاف: «بالطبع أفضل أن يذهب نيمار لبرشلونة».