بول بوغبا.. مغامرة جديدة

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لم تعد العلاقة بين الفرنسي بول بوغبا وناديه مانشستر يونايتد على ما يرام، وأصبح اللاعب يتحدث كثيراً عبر وكيل أعماله مينو رايولا عن اقتراب رحيله عن النادي الإنجليزي، فما هي المغامرة الجديدة لنجم خط الوسط الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً؟!.

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شارك بوغبا مع مانشستر يونايتد في 34 مباراة، ولعب 3012 دقيقة بنسبة مشاركة تتجاوز الـ80 %، ورغم خلافه مع المدرب السابق للفريق جوزيه مورينيو، إلا أنه لم يجرؤ على إبعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق.

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سجل بوغبا 13 هدفاً مع مان يونايتد، بمعدل 0.32 هدف لكل مباراة، وهي نسبة ليست قليلة بالنسبة للاعب وسط يكلف في كثير من الأحيان بمهام دفاعية، باعتباره خط الدفاع الأول للفريق الإنجليزي.

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ناديان تردد دخولهما على خط المفاوضات للتعاقد مع بول بوغبا في موسم الانتقالات الصيفية الحالي، وهما ريال مدريد ويوفنتوس، والأول بعد التعاقد مع إيدن هازارد ربما يصعب تعاقده مع لاعبي وسط ملعب، وسيتجه أكثر لخط الهجوم، بينما الثاني هو الأقرب للدخول في مفاوضات لاستعادة لاعبه السابق.

بوغبا في سطور

دقة التمرير

82.8 %

مراوغة

1.7

معدل التسديد

3

تمريرات حاسمة

7

تسارع القيمة السوقية

2012

3.5 ملايين

2014

42 مليون يورو

2016

75 مليون يورو

2019

84 مليون يورو