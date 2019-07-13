الفجيرة للترايثلون يدشّن معسكر جيرونا الإعدادي

المصدر: الفجيرة-البيان الرياضي

دشّن فريق الفجيرة للترايثلون، معسكره الخارجي المقام بمدينة جيرونا الإسبانية، وذلك ضمن استعداداته الموسمية لمختلف البطولات التي سيشارك فيها التي تقام داخل وخارج الدولة.

ووجه اللاعب والمدرب محسن حسن آل علي الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للرعاية الكريمة والدعم المميز والذي أسهم في تحقيق أفضل الإنجازات، مثمناً الجهود التي بذلها نادي الفجيرة للفنون القتالية في تطوير اللعبة وبما يساهم في خدمة الرياضة الإماراتية.

كما أثنى محسن حسن على التوجيهات المباشرة لإدارة النادي وتذليل جميع الصعاب لتحقيق المكاسب والإنجازات.ويضم الفريق إلى جانب آل علي كلاً من سيف السماحي وعلي خليفة وحمد خليفة.

يذكر أن فريق الفجيرة للترايثلون تنتظره مشاركة قوية يمثلهم بها اللاعب محسن آل علي في بطولة العالم للنخبة في سبتمبر المقبل.