لويس هاميلتون رابعاً لسباق الجائزة الكبرى البريطاني

المصدر: سيلفرستون - د ب أ

حقق بيير جاسلي، سائق فريق ريد بول، أفضل زمن أمس في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى البريطاني المقرر غداً الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أما البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس وحامل لقب بطولة العالم ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة هذا الموسم، فجاء في المركز الرابع.

وحقق جاسلي أفضل زمن للفة على مضمار سيلفرستون البالغ طوله 5891 متراً، والذي مدد مسؤولوه قبل أيام عقد استضافة السباق حتى عام 2024، مسجلاً دقيقة واحدة و27.173 ثانية.

وجاء فالتيري بوتاس، زميل هاميلتون بفريق مرسيدس، في المركز الثاني بفارق 0.456 ثانية خلف جاسلي.

أما المركز الثالث، فقد احتله ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، المتوج قبل أسبوعين بسباق فورمولا-1 النمساوي، بفارق 0.836 ثانية خلف جاسلي وجاء هاميلتون في المركز الرابع بفارق 0.949 ثانية.