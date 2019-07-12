المصدر: غرافيك: حسام الحوراني

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«بإمكان نيمار الرحيل عن باريس سان جرمان (هذا الصيف) إذا كان هناك عرض يناسب الجميع»، كان هذا ما أعلنه البرازيلي ليوناردو العائد لمنصبه مديراً رياضياً لباريس سان جرمان الفرنسي، الأمر الذي يضع نيمار على خط النار كصفقة مطروحة في موسم الانتقالات الصيفية.. فمن يقدر على سعر نيمار؟!

مسيرة نيمار

2014

من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة مقابل 85 مليون يورو

2018

من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 225 مليون يورو

01

اكتفى باريس سان جيرمان بالاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي، ولكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية أمام رين، كما ودع دوري أبطال أوروبا من دور ثمن النهائي، وهي إنجازات لم ترقَ لتوقعات النادي الفرنسي في وجود نيمار.

225

الرقم المعلن لصفقة البرازيلي نيمار عندما انتقل إلى باريس سان جرمان قادماً من برشلونة الإسباني، هو 225 مليون يورو، وهي قيمة فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني، وبالتالي فلن يرضى باريس سان جيرمان بأقل من هذا الرقم للتفريط في اللاعب البرازيلي.

162

القيمة السوقية لنيمار لم تصل إلى الرقم الذي دفعه فيه باريس سان جرمان، حيث بلغت أقصى قيمة سوقية له في 2019 162 مليون يورو، وهو رقم يقل عما دفعه في النادي الباريسي بـ63 مليون يورو، ما يجعل أي عروض مقدمة للتعاقد مع النجم البرازيلي أقل مما دفعه سان جرمان، وبالتالي ستعد صفقة خاسرة لبطل فرنسا.

34

نيمار أحرز مع باريس سان جرمان في الدوري الفرنسي 34 هدفاً، بواقع هدف كل 94 دقيقة، حيث شارك في 3240 دقيقة منذ انضم إلى باريس سان جرمان، وهي نسبة لا ترقى إلى طموحات بطل فرنسا.

27

حاول والد نيمار البالغ من العمر 27 عاماً خطب ود برشلونة لاستعادة ابنه مجدداً، بالرغم من الرحيل المفاجئ للاعب عن النادي مقابل دفع الشرط الجزائي، وهو الأمر الذي يقابل بالرفض داخلياً في إدارة النادي الكتالوني، وكذلك على المستوى الجماهيري.

250

رددت الصحف الإنجليزية شائعات حول انضمام نيمار إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 250 مليون يورو، رابطة التعاقد بالرحيل المنتظر للاعب الفرنسي بول بوغبا عن صفوف الفريق الإنجليزي إلى يوفنتوس الإيطالي، والذي يتوقع أن يتجاوز الـ150 مليون يورو.