رفع الإيقاف عن نائب رئيس الوزراء الروسي

المصدر: برلين - د ب أ

أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس)، رفع الإيقاف عن فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي.

وتعرض موتكو للإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط أولمبي في ديسمبر 2017، من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، لدوره في برنامج تعاطي المنشطات الممنهج بين الرياضيين في روسيا، وهو ما ألقى بظلاله على أولمبياد سوتشي 2014، حيث كان موتكو يتولى منصب وزير الرياضة في ذلك الحين. وأوضحت (كاس) في حكمها، أنه تم رفع الإيقاف عن موتكو، لأنه ليس رياضياً أو مدرباً أو مسؤولاً بإحدى الفرق الرياضية الروسية، وبالتالي، هو ليس في موضع سلطة اللجنة الأوليمبية الدولية.