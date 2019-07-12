الكويت تبدأ استعدادات استضافة آسيوية اليد

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

باشر الاتحاد الكويتي لكرة اليد مراحل الاستعداد لاستضافة كأس آسيا لكرة اليد المقرر لها 19 يناير المقبل بعدما اسند الاتحاد الآسيوي للكويت تنظيمها، من خلال تشكيل اللجنة العليا لتنظيم البطولة وإخراجها بصورة تليق باسم الكويت من المتخصصين.

وكشف قايد العدواني أمين السر العام للاتحاد الكويتي لكرة اليد، أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل المسؤولين لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق باسم الكويت خاصة أن البطولة الآسيوية وهي أول بطولة قارية للعبة تنظمها البلاد بعد رفع اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف عن الرياضة الكويتية.