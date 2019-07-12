الاتحاد المصري يفتح القيد المحلي مبكراً

المصدر: القاهرة - د ب أ

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح باب القيد المحلي للأندية في 29 يوليو الجاري، بينما تحدد موعد نهاية القيد للأندية المصرية في البطولات الأفريقية يوم 31 من الشهر ذاته.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، استثنى الأندية المصرية من الالتزام بموعد نهاية القيد للأندية، والذي كان مقرراً له في 30 من يونيو الماضي، بناء على طلب الاتحاد المصري للعبة. ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدوري المصري يوم 21 من الشهر الجاري، على أن تختتم يوم 28 من الشهر ذاته.

وأكد اتحاد الكرة إن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ستشارك في بطولتي أفريقيا للأندية خلال الموسم المقبل، وكان النادي الأهلي قد تقدم بطلب ضرورة فتح باب القيد المحلي فورًا، وهو ما تم رفضه، خاصة أن الموسم لم ينته حتى الآن.